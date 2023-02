L'ambiance paisible de Blanc et ses illustrations à couper le souffle en noir et blanc accompagneront le joueur dans cette aventure émouvante et attendrissante. Les décors de Blanc ont été intégralement dessinés à la main, puis convertis en 3D, créant un style visuel unique à couper le souffle. Blanc propose des commandes simples : seulement deux boutons et un stick analogique suffisent pour contrôler chaque personnage. De plus, l'absence de combats, d'écrans de fin de partie, de dialogues ou de texte font que Blanc est un jeu dont on peut profiter peu importe son âge, sa langue ou son affinité avec les jeux vidéo. Blanc a été pensé pour inspirer la coopération et donne son meilleur lorsqu'il est partagé en famille ou avec des amis.







« Ce fut une véritable aventure que de faire de notre concept de game jam l'expérience merveilleuse, centrée sur la coop qu'est le jeu aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris sur la façon de raconter les histoires, confie Florent de Grissac, co-fondateur de Casus Ludi et game designer sur Blanc. Nous espérons que les illustrations uniques dessinées à la main, l'aspect coopératif et la délicatesse du jeu inciteront tout le monde à trouver le faon de leur louveteau, et à passer de bons moments ensemble. »

Le jeu Blanc du studio Casus Ludi est disponible depuis hier sur Switch et PC.Le jeu est édité par Gearbox Publishing et est disponible pour 14.99€.