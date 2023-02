Un virus mortel se propage à Los Angeles, en Californie, transformant ses habitants en zombies affamés. La ville est en quarantaine et les militaires se sont retirés. Mordu, infecté, mais plus qu'immunisé, vous apprenez à exploiter le zombie à l'intérieur. Seuls vous, et la poignée d'autres camarades fanfarons qui se trouvent être résistants à l'agent pathogène, détenez l'avenir de Los Angeles (et de l'humanité) dans la balance. En découvrant la vérité derrière l'épidémie, vous découvrirez qui ou quoi vous êtes. Survivez, évoluez, sauvez le monde - juste un autre jour à Los Angeles !

La saga des zombies très appréciée est de retour avec une formule unique d' horreur , d'humour noir et de massacre de zombies, couvrant une aventure épique . Dead Island 2 est un RPG d'action palpitant à la première personne qui emmène les joueurs dans un tout nouveau terrain de jeu. Élégant, dynamique et inondé d'infection zombie, explorez Los Angeles emblématique et gore. Rencontrez des personnages plus grands que nature. Tuez d'innombrables ennemis dans des détails extrêmement sanglants. Et évoluez pour devenir l'ultime Zombie Slayer. Rendez-vous dans HELL-A !

Le jeu Dead Island 2 aura un peu d'avance avec une date de sortie prévue dès le 21 Avril 2023, soit une semaine avant sa date officielle.