La mise à jour Tricksters introduit la toute nouvelle carte Mont. Des balises faciles à contrôler sont situées près des positions de départ des équipes, mais le chemin de la victoire se trouve sur les hauteurs. Les joueurs doivent s'emparer rapidement de la balise du Mont, puis mettre en place des défenses. L'équipe attaquante a un avantage tactique, car les structures destructibles de la colline peuvent être détruites pour ensevelir l'ennemi.



La mise à jour contient également deux nouveaux Robots, trois nouveaux systèmes d'armement à utiliser sur plusieurs méchas, et deux nouveaux modules de capacités. Les joueurs peuvent les utiliser pour créer des milliers de nouvelles combinaisons via le hangar du jeu. D'autres nouveautés viendront encore enrichir le jeu au fil des mises à jour.

Deux nouveaux robots, le Raven et le Loki, rejoignent l'arsenal des joueurs. Le Raven attaque avec une capacité qui déclenche une volée de projectiles mortels, le choix parfait pour une tactique offensive. Le Loki quant à lui trompe ses adversaires en déployant des hologrammes leurres et utilise un camouflage pour prendre le dessus. Il n'est peut-être pas le plus fort, mais la furtivité du Loki est sans égale.



De nouvelles armes high-tech augmentent la puissance de feu et offrent de nouvelles possibilités de combat. Le Scatter lance des attaques soniques qui peuvent causer des dégâts à travers des objets solides à une certaine distance, tandis que le Shocktrain tire des lasers de précision qui infligent des dégâts à une cible supplémentaire à proximité après le coup initial. Le Dragoon est un canon lourd qui permet d'économiser de l'énergie et qui est conçue pour éliminer rapidement les ennemis à distance.

Enfin, deux nouveaux modules de capacités permettent de changer d'approche tactique. Le Blink augmente la mobilité grâce à une vitesse fulgurante et le Passive Shield offre une protection supplémentaire en fortifiant les robots grâce à sa capacité d'absorption. La mise à jour Tricksters apporte également des améliorations à traduction française du jeu, une nouvelle limite de fréquence d'images par défaut fixée à 60 FPS pour éviter la surchauffe de certaines cartes graphiques, et une mise à jour du contenu de la boutique et des récompenses de niveau.



Il s'agit de la deuxième mise à jour majeure de la période d'accès anticipé, et les développeurs avancent en prenant en compte les commentaires des joueurs. Des améliorations graphiques, des modifications d'équilibrage et d'autres optimisations techniques sont également prévues avant le lancement complet du jeu.



Les joueurs peuvent rejoindre l'accès anticipé en achetant un pack Pionnier, disponible sur le site officiel et sur Steam. Ces packs contiennent non seulement l'accès au jeu mais aussi des objets utiles. Les Pionniers peuvent participer au développement du jeu en essayant les nouvelles fonctionnalités en premier et en aidant les développeurs en partageant leurs commentaires et suggestions. Après l'accès anticipé, le jeu deviendra free-to-play lors de son lancement en 2023. ​

War Robots: Frontiers accueille une nouvelle carte et de nouveaux robots avec la mise à jour Tricksters.Il est disponible en accès anticipé sur PC depuis novembre dernier et est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Xbox One à une date ultérieure.