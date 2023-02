Découvrez l'édition définitive de Shadow Warrior 3, un cocktail ultraviolent de fusillades au rythme effréné et de combats au corps à corps tranchants, servi avec une liberté de mouvement spectaculaire dans un royaume japonais mythique. Mettez vos talents à l'épreuve dans les modes Survie, Nouvelle partie + et Hardcore, et FAITES ATTENTION À CE DRAGON !



Le shogun professionnel déchu Lo Wang et son ancien ennemi Orochi Zilla sont de retour dans Shadow Warrior 3, le dernier opus de cette série de FPS aussi facétieuse que sanglante. Équipé d'un arsenal dynamique de lames et de balles, embarquez dans une mission improbable à travers une terre ravagée infestée de démons pour recapturer un ancien dragon accidentellement libéré de sa prison éternelle par Lo Wang.

Les NOUVELLES FONCTIONNALITÉS incluent : NOUVELLE PARTIE +, qui apporte des défis supplémentaires, des skins d'armes et des récompenses ; le MODE SURVIE, qui vous permet de mettre vos talents à l'épreuve contre des vagues d'ennemis en approche ; un nouveau modificateur de jeu MODE HÉROS offrant un défi encore plus grand ; la SÉLECTION DES CHAPITRES pour une rejouabilité accélérée ; et enfin, la DIFFICULTÉ HARDCORE, la version la plus intensément éprouvante de Shadow Warrior à ce jour !

Le jeu du développeur Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3 débarque avec une version boîte dans une Definitive EditionShadow Warrior 3 – Definitive Edition sera disponible en édition physique sur Playstation 4 et Playstation 5 le 19 mai 2023.