Scarlet Nexus



Appel à tous les psyoniques ! D’étranges mutants, les “Autres”, menacent l’humanité et nous sommes sa dernière ligne de défense. Rejoignez la BEA (Brigade d’Extermination des Autres) et déchaînez le pouvoir de votre esprit ! Équipez-vous et découvrez un futur brain punk unique.

TT Isle of Man Ride on the Edge 2



Dans TT Isle of Man Ride On the Edge 2, faites vos preuves à travers différents championnats avant de partir à l’assaut de la Snaefell Mountain. Un tracé sinueux et étroit de plus de 60 km reproduit à la perfection, qui mettra vos talents de pilote à rude épreuve. TT Isle of Man Ride on the Edge 3 sortira en mai, c’est donc le meilleur momentpour tester vos réglages et engranger l’expérience dont vous aurez besoin pour remporter le trophée du TT de l’Île de Man !

The Ascent



The Ascent est un jeu de tir primé jouable en solo comme en coopération doté d’éléments de RPG et se déroulant dans un monde cyberpunk. Le Groupe Ascent, la méga-corporation qui possède tout et tout le monde, y compris vous, vient de s’effondrer. Parviendrez-vous à survivre sans son soutien ?

Les jeux du week-end pour le programme Free Play Days sont dévoilés.Membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 13 février à 7h59, heure française.