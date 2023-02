DRIFTCE est un simulateur de course et de drift prévu pour sortir au printemps 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Il offre aux joueurs l'opportunité de s’installer derrière le volant des 12 meilleures voitures de drift sous licence officielle dans le monde, à l’image de la Toyota AE86, de la Mazda MX5 ou de la BMW E46 M3. Grâce à la précision de la technologie de scan laser, plus d’une douzaine de circuits ont été fidèlement reproduits. En plus des circuits déjà présents dans DRIFT21, les fans pourront d’arpenter un nouveau tracé sur le Mont Haruna.

Afin de ravir tous les amateurs de personnalisation, plus de 1800 pièces, du moteur, aux suspensions, en passant par les roues, seront interchangeables sur chaque véhicule. Outre la mécanique, la carrosserie des véhicules et les livrées seront également personnalisables afin de créer sa machine de compétition unique. Les joueurs pourront faire mordre la poussière à leurs adversaires dans des courses en solo ou en multijoueur en ligne. Les modes carrière, course rapide, bac à sable, Free Ride, contre la montre et Gymkhana seront disponibles.

Le jeu DRIFTCE du studio ECC Games S.A se dévoile, en effet après Car Mechanic Simulator ou GearShift, les voici de nouveau sur un jeu de course.Pour ce qui est des véhicules, voici la liste des bolides sous licence qu'il sera possible de piloter :BMW E30 M3BMW E92 M3BMW E46 M3BMW E36 M3Ford MustangNissan Silvia (S15)Nissan 350ZNissan 180SX (S13)Mazda RX7Mazda MX5Mazda RX8Subaru BRZToyota AE86EBISU DriftlandEBISU SchoolEBISU MinamiEBISU NorthEBISU TougeEBISU WestEBISU EastKoszalinStadium ver.1Stadium ver.2Multistorey parkingTraining Track 1Training Track 2Mount Haruna