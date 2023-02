Hot Wheels: Rift Rally place les joueurs au volant de leurs véhicules Hot Wheels préférés à l'aide de la voiture RC Chameleon, qui peut se transformer numériquement en plus de 140 variantes de véhicules. Cela inclut les Hot Wheels emblématiques telles que Twin Mill, Bone Shaker, Mach Speeder, Gotta Go et d'autres favoris des fans ; ainsi que plusieurs véhicules originaux Hot Wheels: Rift Rally .



Dans Hot Wheels : Rift Rally , les joueurs ont deux façons de jouer. En mode Campagne, les joueurs configurent Rift Gates pour créer la piste de réalité mixte ultime et explorent différentes cartes de défi où il y a plusieurs défis à relever et des courses à courir. En mode Stunt, les joueurs conduisent et cascadent le caméléon sans portes alors qu'ils enchaînent les drifts, les wheelies et les burnouts pour atteindre des scores élevés et gagner des récompenses.

"Notre mission chez Velan a toujours été de créer des jeux révolutionnaires qui semblent magiques pour les joueurs", a déclaré le PDG de Velan Studios, Karthik Bala, dans un communiqué de presse. "Notre expérience combinant le jeu numérique et physique nous a beaucoup appris sur le genre de course en réalité mixte que nous avons inventé, que nous avons utilisé pour apporter une nouvelle expérience transformationnelle à Hot Wheels : Rift Rally ."

Mike DeLaet, responsable mondial des jeux numériques chez Mattel, a ajouté : « La conception et la technologie de jeu innovantes de Velan Studios offrent une expérience de jeu révolutionnaire aux fans de Hot Wheels en transformant leur maison en la piste Hot Wheels ultime pour leur collection de voitures numériques.

Prenez le contrôle de cette supercar RC métamorphosée.Transformez le caméléon en plus de 140 véhicules Hot Wheels légendaires dotés de capacités spéciales.Placez les portes dans votre espace et configurez la piste personnalisée ultime.Jouez en coopération , à tour de rôle dans le siège du conducteur ou placez jusqu'à quatre caméléons dans la même pièce.Retournez et tournez dans le mode Stunt en conduite libre. Montrez vos compétences en exécutant des tours et débloquez de nouvelles Hot Wheels en cours de route.Jouez dans plusieurs mondes avec la carte de campagne. Combattez des monstres, faites exploser des robots et même… détruisez des chariots de nouilles ?Les différentes éditions du jeuÉdition standard (129,99 $)Comprend tout ce dont vous avez besoin pour courir, faire des cascades et dériver en réalité mixte :Voiture RC Chameleon unique en son genreQuatre portes de réalité mixte high-techCâble de chargeurÉdition Collector (149,99 $)Comprend tout dans l'édition standard, plus ces extras exclusifs :Voiture RC caméléon édition collectorVoiture McLaren Hot Wheels® moulée sous pression en édition limitéeVoiture bonus à débloquer : McLaren Senna