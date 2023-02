Geralt of Riv est désormais disponible dans Fortnite Chapitre 4 Saison 1 ! Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent remplir les quêtes du Passe de Combat de Geralt pour tenter de débloquer sa tenue ainsi que d'autres cosmétiques.Les défis de l’école des LamasLes joueurs pourront commencer leur entraînement à l'École des Lamas pour déverrouiller une pioche spéciale, un chemin de ronde, des icônes de bannière et bien plus encore (aucun Passe de Combat requis) ! Ils pourront accomplir les tâches disponibles sur le site de l'Ecole des Lamas en jeu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 mars 2023.Les défis de L'Ecole des Lamas de Fortnite comprennent quatre parcours, disponibles dans les semaines à venir.Au fur et à mesure, les joueurs pourront progresser dans chaque voie et seront confrontés à des missions qui peuvent être accomplies en Battle Royale et Zero Build. La fin d'une tâche débloque la suivante, jusqu'à ce que les joueurs atteignent un obstacle.En atteignant un obstacle, les joueurs se verront parachuter sur une île concoctée par un créateur et centrée sur un signe particulier de l'école des lamas.Les joueurs pourront terminer toutes les îles personnalisées par les créateurs afin de débloquer l'émoticône de L'Ecole de Lamas !Pour découvrir les informations complètes sur la collaboration entre Geralt de Riv et Fortnite, visitez l’article de blog. Et pour plus d'information concernant l'Ecole des Lamas, visitez cet article de blog.A noter que la page 1 de ses quêtes est disponible dès maintenant, et la page 2 sera disponible le 28 février ! L'achat du Passe de Combat pour la saison 1 du chapitre 4 est nécessaire pour accomplir les quêtes de Geralt de Riv.