La Saint-Valentin est connue dans le monde entier comme une fête de l’amour et de la romance. Au Japon, la plupart des gens la célèbrent en offrant à leur partenaire et amis proches du chocolat ou autres petits cadeaux. Les joueurs de Pikmin Bloom peuvent, dès aujourd'hui, fêter eux aussi en beauté ce rendez-vous grâce à la nouvelle décoration Autocollant de cadeau. Les joueurs peuvent également obtenir des Pikmin déco Autocollant de cadeau en invitant leurs amis à jouer à Pikmin Bloom. Lorsqu'un de leurs amis commence à jouer en utilisant le code qui lui a été envoyé, le joueur reçoit une pousse dorée donnant un Pikmin déco Autocollant de cadeau rouge, jaune, bleu, violet, blanc, ailé ou roc.

posted the 02/06/2023 at 12:36 PM