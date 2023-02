SD Shin Kamen Rider Rumble



Le prochain film, Shin Kamen Rider, sera transformé en un jeu de beat'em up/hack and slash. Le combat fou entre Kamen Rider et SHOCKER sera désormais affiché dans un style visuel SD, avec différents types de systèmes de mise sous tension qui attendent que les joueurs en fassent l'expérience. Nous espérons que les joueurs pourront profiter de scènes de combat où ils pourront abattre des ennemis en un éclair avec leur propre version finale.



Soyez battu et relevez-vous ! Pouvez-vous vous battre avec Kamen Rider pour vous assurer que les êtres humains restent humains ? Trouvez votre réponse dans SD Shin Kamen Rider Rumble !



Shin Kamen Rider , le film



Le film, Shin Kamen Rider, doit sortir au Japon en mars 2023. Il a été annoncé que le film serait produit le 3 avril 2021 - le 50e anniversaire de Kamen Rider - et se veut une nouvelle œuvre originale qui respecte les séries.



Le film a été écrit et réalisé par Hideaki Anno, qui a créé plusieurs succès à succès. Le personnage principal, Takeshi Hongo/Kamen Rider, est joué par Sosuke Ikematsu, un acteur qui s'est fait un nom dans le cinéma japonais. L'héroïne, Ruriko Midorikawa, est jouée par l'actrice bien connue, Minami Hamabe, tandis que Hayato Ichimonji/Kamen Rider No. 2 sera interprété par Tasuku Emoto, une personne très talentueuse qui correspond parfaitement au rôle.



Les meilleurs acteurs et équipes du Japon d'aujourd'hui ont consacré leur cœur et leur âme à la création de Shin Kamen Rider - une histoire sur le bien et le mal, et comment le sort du monde dépend d'un seul homme qui peut le sauver de la destruction.



Histoire originale de Shin Kamen Rider : Shotaro Ishinomori

Scénario/Réalisation : Hideaki Anno

Avec : Sosuke Ikematsu, Minami Hamabe, Tasuku Emoto

Systèmes



Un jeu sans stress où les joueurs peuvent trancher tous les ennemis par eux-mêmes.



Il y a un total de six membres de classe inférieure de SHOCKER dans les étapes habituelles. Les joueurs affronteront divers ennemis et des gadgets de scène qui les garderont sur le bord de leurs sièges. Profitez d'une action de combat en tête-à-tête exaltante et choisissez qui attaquer avec soin !'



Combat de boss passionnant



L'attrait de ce titre réside dans les batailles difficiles contre les membres avancés de SHOCKER, qui vous attendent en tant que patrons de chaque étape. Lisez les attaques des ennemis et frappez au moment opportun.

Soyez battu et relevez-vous !



Les joueurs peuvent faire face à la défaite au milieu du jeu, mais les objets qu'ils collectent les renforceront ainsi que le Cyclone. Si les joueurs sont capables de renforcer le Cyclone, ils peuvent ignorer les étapes qu'ils ont franchies et obtenir des objets renforcés pour avancer dans la bataille.

Le jeu SD Shin Kamen Rider Rumble sera disponible le 17 Avril 2023 sur Switch et PC.