For Honor

Vivez le chaos de la guerre dans la peau d’un Chevalier, d’un Viking ou d’un Samouraï. Maniez votre arme grâce à un système de combat novateur qui vous donne un contrôle total. Livrez des combats vifs et sanglants au corps à corps, à travers un mode Histoire solo et des modes multijoueur révolutionnaires. For Honor offre une semaine de jeu gratuit, du 2 au 9 février. Vous pourrez conserver votre progression et vos héros si vous décidez d’acheter le jeu en profitant de la réduction disponible.

Eiyuden Chronicle: Rising

Voilà l‘occasion de découvrir cette aventure magnifique en 2,5D, un action-RPG servant de prélude à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, qui sortira en 2023. Le jeu commence alors que CJ, Isha et Garoo débutent leur périple pour découvrir le mystère qui se cache dans les ruines anciennes de la ville minière de New Neveah. Préparez-vous pour des combats nerveux et une histoire enchanteresse, alors que vous tentez de reconstruire la ville.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avec Naruto to Boruto: Shinobi Striker, découvrez un jeu d’un genre inédit qui vous permet de participer à des combats en ligne en 4 contre 4, dans des environnements dynamiques. Jouez en coopération avec vos amis ou prenez la tête de votre équipe et combattez en ligne pour devenir le ou la meilleur·e des ninjas ! Le nouveau Master Character Training Pack: Isshiki Otsutsuki ainsi que le Starter Pack sont dorénavant disponibles ! Le Starter Pack contient 10 ninjutsu et des rouleaux de la lune pour vous aider à bien débuter l’aventure !

Les Free Play Days du weekend sont dévoilés et c'est un bon week-end qui s'annonce.Les jeux sont disponibles gratuitement dès maintenant si vous êtes membre Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate et ce jusqu’au lundi 6 février à 7h59, heure française.