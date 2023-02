En jouant en tant que Scary, vous devez défendre HallowTown contre les goules ordinaires et corporatives et sauver Halloween. Travaillant avec des illustrateurs traditionnels pour créer de magnifiques environnements peints à la main inspirés d'Halloween et des animations incroyablement détaillées, HallowTown est magnifique, chaque lieu ayant son propre look et son ambiance.

"Death or Treat est un jeu époustouflant qui a tellement de détails et de profondeur dans le gameplay. Avec Double Jump et Dash dès le début, vous êtes plongé directement dans une aventure frénétique, combattant plusieurs ennemis dès le départ. Les fans de jeux comme Hollow Knight et Ori and the Blind Forest vont adorer ça. A déclaré Rob Edwards, PDG de Perp Games.

«Nous avons déployé tant d'efforts pour créer un système de combat dynamique où vous pouvez choisir entre un tas d'armes, chacune avec un mécanisme différent. Il existe également des compétences et des passifs qui vous aideront à vaincre des hordes d'ennemis, ce qui fait de chaque course un voyage unique. Travailler avec Perp est une excellente occasion de peaufiner et de partager Death or Treat avec le monde ». A déclaré Juan José Olivares, PDG de Saona Studios.

Death or Treat aura droit à une version boîte grâce à Perp Games, si tout va bien, Just for Games distribuera la version boîte chez nous.