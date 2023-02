Dans le cadre de cette formation continue, les deux autres vidéos sortiront dans les semaines à venir. La « Visite guidée de Death, Inc. » débutera le 15 février et permettra faire le tour des départements générés de manière procédurale de l'entreprise – sans que ce soit un aller simple. Enfin, le 1er mars, il sera possible de découvrir « Les outils de la Mort », la présentation officielle des sinistres armes, capes, et sorts qui constitueront l'arsenal des joueurs.

Le jeu Have a Nice Death dévoile une vidéo sur « L'après-vie en entreprise », en attendant sa sortie sur Nintendo Switch et PC (Steam et Steam Deck) le 22 mars 2023 au prix de 24,99 €.La bande-annonce nous dévoile le « Votre premier jour en tant que PDG », qui explique le rôle qui incombe au manager en chef de l'au-delà, et comment montrer à ses employés qui commande. Grâce à ces vidéos, Death, Inc. dévoilera ainsi tous ses secret mettant en avant toutes les ficelles du métier.