Nouvelles fonctionnalités sociales

Nouvelles options de jeu et de personnalisation

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et expérience utilisateur

Le programme bêta PS5 introduit le chat vocal sur Discord, la prise en charge du VRR en 1440p, et plus encoreLe programme bêta PS5 introduit le chat vocal sur Discord, la prise en charge du VRR en 1440p, et plus encoreDes participants à la bêta de certains pays sont invités à tester dès aujourd'hui la nouvelle expérience utilisateur PS5, ainsi que les fonctionnalités sociales et d'accessibilitéDans la continuité de l’évolution de la console PlayStation 5, nous sommes ravis de proposer de nouvelles fonctionnalités à notre communauté. Aujourd’hui, nous déployons la nouvelle version bêta du logiciel système de la PS5. Elle comprend de nombreuses fonctionnalités réclamées par les fans, comme le chat vocal sur Discord et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable pour la résolution 1440p. Elle introduit également différentes améliorations de l’interface et d’accessibilité, ainsi que des fonctionnalités sociales qui faciliteront encore plus le jeu entre amis et optimiseront vos expériences vidéoludiques sur la console PS5.Les utilisateurs invités qui participent à la bêta et sont résidents des États-Unis, du Canada, du Japon, du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou de la France recevront un e-mail d’instructions pour télécharger et lancer la bêta. Comme pour les précédentes versions bêta, il est possible que certaines fonctionnalités présentes n’intègrent finalement pas la prochaine version finale du logiciel système, ou qu’elles soient modifiées de manière significative avant son déploiement mondial dans les prochains mois.Vous pouvez désormais rejoindre des chats vocaux de serveurs Discord depuis votre console PS5 et discuter ainsi facilement avec vos amis sur la plupart des plateformes de jeux.Envoyez une demande de partage d'écran ou partager votre propre écran avec un ami depuis son profil. Il vous suffit de sélectionner l'icône Partage d'écran sur son profil pour démarrer une nouvelle session.Sur les portails de jeux, vous pouvez désormais voir lesquels de vos amis possèdent le jeu, qui est en ligne, et qui joue actuellement à ce titre.Profitez de performances graphiques plus fluides sur les dispositifs d'affichage HDMI 2.1 en résolution 1440p compatibles avec le VRR, lorsque vous jouez à des titres prenant en charge le VRR.Définissez vos préférences pour déterminer qui peut rejoindre votre partie et qui peut inviter d'autres joueurs aux sessions multijoueur que vous créez sur des jeux compatibles.Vous pouvez désormais transférer facilement les données de votre console PS5, comme les jeux, les données sauvegardées, les paramètres, le profil utilisateur, les captures d'écran et les vidéos vers une autre console PS5 en passant par un réseau Wi-Fi ou un câble LAN.Il est désormais possible de mettre à jour le logiciel système de la manette sans fil DualSense via une connexion sans fil.