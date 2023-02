Clive 'N' Wrench est un paradis de la plateforme en 3D brillamment conçu, rempli de défis, de pièces à collectionner et de personnages charismatiques. Avec Clive le lapin et son meilleur ami Wrench, le singe sur son dos, les joueurs vont sauter, rouler, planer et tourner dans le temps et l'espace grâce à un réfrigérateur magique des années 50, dans une quête héroïque pour contrecarrer le tyrannique Dr Daucus.

Les joueurs s'aventureront à travers l'ère glaciaire préhistorique, dans l'Égypte ancienne et même à travers le Far West dans 11 niveaux distincts, chacun avec ses propres combats de boss aux difficultés variables. Clive 'N' Wrench a été conçu pour les joueurs expérimentés comme pour les nouveaux venus.







Le jeu Clive 'N' Wrench, dévoile du gameplay avant sa sortie prévue pour[quote]C'est l'année du Lapin ! Clive 'N' Wrench arrive bientôt !Deuxièmement, janvier 2023 a lancé la nouvelle année lunaire avec "L'année du Lapin", c'est donc un moment bien choisi pour révéler un extrait étendu de "Hare Today Gong Tomorrow", l'un des mondes avancés que Clive et Wrench visiteront durant leur périple à travers le temps et l'espace.Clive 'N' Wrench sera disponible en édition physique Standard et Collector le 24 février 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.