Le multiplateforme complet et le jeu croisé seront disponibles lorsque la saison 1 "Nouveau monde" arrivera le 8 mars. La saison 1 apporte également un nouveau contenu passionnant - de toutes nouvelles pistes et modes de course, un thème de la saison, des récompenses quotidiennes pour les joueurs et événements, ainsi que de nombreuses autres améliorations.

KartRider : Le drift n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît ! Le jeu facile à apprendre et difficile à maîtriser propose des modes de jeu distincts conçus pour entraîner et défier les coureurs nouveaux et vétérans :

Mode objet - Divers objets offensifs et défensifs (tels que des boucliers, des barricades et des boosts nitreux) sont collectés et peuvent ensuite être stratégiquement déployés pour aider ou gêner d'autres coureurs sur la piste dans le but de franchir la ligne d'arrivée en premier.

Mode vitesse - Met les compétences de drift du pilote à l'épreuve avec des courses d'arcade sans limites et aucun élément pour ralentir les pilotes. Le coureur le plus rapide remporte le trophée sur le podium !

Système de licence - Une série de cours conçus pour tester le courage d'un coureur et élever le niveau de compétence d'un joueur. Terminer les défis de licence déverrouille des éléments de joueur uniques tels que des karts, des personnages et des pistes supplémentaires.

Mode Time Attack - Les coureurs solo peuvent pousser leurs compétences à la limite pour dominer les classements.

Avec une gamme éblouissante de personnages et de karts uniques, les joueurs de KartRider: Drift ont un contrôle total sur les options de personnalisation pour s'exprimer pleinement et franchir la ligne d'arrivée avec style ! Plus de personnages, de karts, d'accessoires et d'emotes peuvent être débloqués via le Racing Pass standard, où les coureurs peuvent relever différents défis quotidiens et défis d'événement. De nouveaux défis et récompenses premium sont également disponibles avec l'achat d'un Premium Racing Pass.



Alors qu'il est encore en pré-saison, KartRider: Drift continue d'apporter des améliorations et d'apporter des ajustements à l'expérience de jeu de base en fonction des commentaires des joueurs dans une prochaine mise à jour du jeu du 15 février. Les détails de la mise à jour seront disponibles sur le site KartRider: Drift à l'approche de la date.

KartRider: DriftKartRider: Drift est maintenant disponible en pré-saison pour PC via Steam et Nexon Launcher , iOS via App Store et Android via Google Play .