Découvrez le design modernisé de la manette sans fil Xbox couleur Deep Pink, avec ses surfaces texturées et sa géométrie raffinée, pour un confort de jeu accru. Simplifiée pour plus de confort avec une surface texturée antidérapante et un BMD hybride. Enregistrez et partagez du contenu facilement avec le bouton de partage dédié. Couplez rapidement les appareils, jouez sur celui que vous voulez et passez facilement d’un appareil à l’autre, notamment les consoles Xbox Series X|S, les PC Windows, ainsi que les appareils Android et iOS







La manette Deep Pink sera disponible dès maintenant.