STORY OF SEASONS : A Wonderful Life ramène les joueurs à la Vallée Oubliée, une communauté tranquille où ils commenceront leur nouvelle vie sans soucis à cultiver et élever des animaux entourés de leur famille. Les fans de longue date trouveront de nombreuses mises à jour passionnantes dans la Vallée Oubliée, tandis que les nouveaux venus dans la série découvriront les joies d'une vie de ferme chaleureuse et les personnages extraordinaires qui font le charme de la série.

Le jeu STORY OF SEASONS: A Wonderful Life sera disponible sur PlayStation 5, Switch et Series X dans une version boîte et même une édition collector est prévue.STORY OF SEASONS: A Wonderful Life sera disponible en édition physique Standard et Limitée sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X le 27 juin 2023.