Curse of the Sea Rats est un "ratoidvania" aventure-plateforme aux animations créées à la main avec amour. Embarquez dans l'épopée de quatre prisonniers de l'empire britannique, transformés en rats par la célèbre sorcière pirate, Flora Burn. Pour retrouver leurs corps humains, ils devront combattre de dangereux boss, découvrir les secrets de la vaste côte irlandaise, et finalement capturer la sorcière qui les a maudits.

Just for Games annonce l'arrivée en boite du jeu Curse of the Sea Rats.Curse of the Sea Rats sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Playstation 4 le 6 avril 2023.