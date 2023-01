Dans Before Your Eyes, les joueurs se retrouvent en compagnie du passeur, chargé de localiser les âmes et de les transporter dans l'au-delà. Tout en naviguant vers leur dernière demeure, les joueurs doivent réfléchir à la vie passée de leur personnage, aux choix qu'ils ont faits et aux moments qui ont défini qui ils étaient. Pour la première fois, les joueurs peuvent se lancer dans cette aventure émotionnelle via une expérience VR, en s'immergeant totalement dans l’univers du jeu grâce à la technologie révolutionnaire du PlayStation VR2.

Before Your Eyes est entièrement contrôlé par les yeux du joueur. Cette nouvelle version utilise la caméra frontale du casque VR pour créer une histoire immersive unique en son genre. Les joueurs apprendront à contrôler le déroulement de la narration grâce au clignement de leurs yeux et aux mouvements de leur tête. C'est la première fois que Before Your Eyes peut être joué sans l'aide d’un contrôleur. En combinant son mécanisme d'interaction innovant de clignement des yeux, un monde enchanteur et une histoire entièrement doublée par Sarah Burns et Eric Edelstein, Before Your Eyes est un voyage émotionnel fort et accessible, sur les attentes impossibles envers soi-même et les regrets qui nous submergent.

"Dès que notre équipe a appris que le PSVR2 serait doté de l'eye-tracking, nous avons commencé à fantasmer sur une version VR, et une fois que nous avons commencé à travailler dessus, notre enthousiasme n'a fait que croître ", a déclaré Graham Parkes, scénariste principal et directeur créatif de GoodbyeWorld Games. "Ce sera une merveilleuse manière de vivre cette histoire, tant pour les fans actuels que pour les nouveaux venus."

"L'accueil réservé à Before Your Eyes depuis sa sortie initiale en 2021 a été incroyable, et l'équipe n'a cessé d'innover sur la manière dont les joueurs peuvent interagir avec ce jeu, que ce soit d'abord via une caméra d'ordinateur, puis via des appareils mobiles et maintenant en réalité virtuelle", a déclaré Ian Howe, directeur associé de Skybound Entertainment. "Avec ses multiples récompenses, ce jeu est un succès critique qui a été adopté par les joueurs du monde entier. Nous sommes ravis de savoir que son public pourra continuer à se développer avec cette sortie sur PlayStation VR2."

GoodbyeWorld Games et l'éditeur Skybound Entertainment annonce que Before Your Eyes, le jeu récompensé par un BAFTA, arrivera sur PlayStation VR2 dès le 10 mars 2023. Il sera également en précommande dès le 26 janvier sur le PlayStation Store au prix de 14.99€.