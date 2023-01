Tiny Tina’s Wonderlands

Lancez-vous dans une aventure épique riche en émerveillement, fantaisie et armes surpuissantes ! Les balles rencontrent la magie et les épées dans ce monde aussi chaotique que fantastique animé par l’imprévisible Tina. Créez votre propre héros multiclasse, puis tirez, pillez, tranchez et lancez des sorts pour vous frayer un chemin parmi d’étranges monstres et des donjons remplis de butin dans votre quête pour arrêter le tyrannique Seigneur Dragon. Tout le monde est bienvenu, alors prenez part aux festivités et admirez le merveilleux chaos !

Space Crew: Legendary Edition

L’heure est venue, la mission la plus périlleuse que vous ayez connu vous attend ! Recrutez les membres de votre équipage et entraînez-les pour combattre la menace grandissante que représentent les armées d’aliens et d’androïdes. Défendez la Terre pour devenir une légende intergalactique dans Space Crew: Legendary Edition. Tout le nouveau contenu du jeu est gratuit si vous possédez déjà le titre d’origine !

Les jeux du programme Free Play Days sont dévoilés et c'est plutôt pas mal, avec le jeu Tiny Tina’s Wonderlands.