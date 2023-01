Le jeu The Crown of Wu aura droit à une édition boîte, avec quelques goodies à l'intérieur.Chez nous, si tout va bien, ça devrait être Microids qui distribuera le jeu.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un fourreau-Un set de 3 cartes postales-Une lettre de WuLe jeu sera disponible le 20 mars 2023, sur PlayStation 5.

Like

Who likes this ?

posted the 01/19/2023 at 07:45 PM by leblogdeshacka