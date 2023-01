Un petit jeu bien sympa va débarquer au printemps de cette année sur Switch, Family Fun Night, un titre rempli de jeux de société.14 jeux classiques et modernes, 14 univers différents.That's My Family - Family Fun Night sera disponible sur Nintendo Switch au printemps 2023. Une édition physique sera également disponible en Europe.

Que ce soit la première fois que vous y jouez, ou que vous soyez un expert des jeux de société, Family Fun Night vous permet de jouer aux jeux de société les plus populaires au monde dans une toute nouvelle adaptation ! Choisissez un personnage parmi les membres de la famille, et prenez part à l'un des quatorze jeux classiques proposés par Family Fun Night. Backgamon, échecs, quatre à la ligne... Chaque jeu possède un environnement unique, inspiré de périodes historiques ou de romans célèbres, changeant également l'apparence des membres de le famille choisis par le joueur.

posted the 01/17/2023 at 07:44 PM by leblogdeshacka