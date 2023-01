Situé dans un royaume de trolls, de chevaliers et de princesses, Fabledom offre une approche chaleureuse et optimiste de la construction de villes. Créez votre région à partir de rien et remplissez-là de châteaux, de casernes, de fermes, de champs, de maisons et plus encore. Personnalisez vos bâtiments pour qu'ils matchent avec votre vision grâce à une gamme de décorations et d'utilitaires disponibles pour créer le village le plus confortable et le plus fonctionnel de tout le pays !

Comme dans tout bon conte de fées, le méchant n’est jamais bien loin, vous devrez donc protéger votre forteresse et combattre les colonies voisines afin de dominer le royaume ! Rassemblez une armée, choisissez votre champion et défendez votre royaume contre les méchants voisins et leurs serviteurs. Ou partez à la conquête en envoyant votre héros se battre en votre nom dans une quête épique pour collecter des butins et des équipements !

Trouvez-vous un prince charmant… ou une princesse charmante, et, mariez-vous par amour ! Ou pour l'argent ! La diplomatie et les mécanismes de négociation étendus de Fabledom vous permettront de vous unir pour des intérêts mutuels - ou de vous affronter pour dominer. La romance va fortement influencer votre façon de jouer et d'interagir avec vos voisins.





"Avec Fabledom, nous voulions fusionner la joie des jeux de construction de bases avec le charme pittoresque des contes de fées", a déclaré Max Nielsen, créateur de Grenaa Games. "Nous voulions créer quelque chose d'assez décontracté pour que les enfants et les joueurs occasionnels y prennent plaisir, tout en offrant suffisamment de profondeur optionnelle pour que les vétérans du genre puissent s'y plonger. Nous sommes très impatients de voir quel genre de royaume vous allez créer lorsque Fabledom sera lancé cette année !"





"Fabledom capture vraiment la voix de Dear Villagers", a déclaré Guillaume Jamet, responsable de l'édition pour Dear Villagers. "Il y a des villageois ! C'est pittoresque, charmant et si mignon ! Même sa campagne ressemble à la France rurale, pas très loin de notre siège à Montpellier. Lorsque nous avons vu Fabledom pour la première fois, nous étions vraiment conquis !"

Il était une fois… le développeur indépendant Grenaa Games s'est associé à l’éditeur Dear Villagers pour créer un citybuilder façon « contes de fées ». Intitulé Fabledom, ce conte fantastique permettra aux joueurs de créer leur propre petit coin de paradis. Ce jeu deviendra réalité - après une participation à la prochaine édition du Steam Next Festival de février – à sa sortie en Accès Anticipé sur Steam ce printemps.