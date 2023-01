Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des principales mises à jour apportées à PUBG: BATTLEGROUNDS avec la mise à jour 21.2. Pour plus d'informations, veuillez consulter les notes du patch complet via ce lien. Les survivants qui souhaitent tester le nouveau contenu peuvent le faire dès aujourd'hui sur le serveur de test PC.



Mises à jour du monde de Vikendi



Détendez-vous ! - [/g] Mère Nature est de retour pour faire des ravages sur Vikendi. Avec la mise à jour 21.2, les joueurs pourront se retrouver face à face avec la zone du blizzard. Une fois entrés dans cette zone, les joueurs se déplaceront plus lentement, recevront des dégâts constants toutes les secondes, verront et entendront moins bien, et les véhicules seront plus difficiles à manœuvrer.



Des secrets à explorer - La zone du Blizzard s'accompagne de nouveaux secrets que les joueurs pourront explorer grâce aux pièces secrètes. Ces dernières sont situées dans tout Vikendi et les joueurs qui trouveront une clé de sécurité et ouvriront ces salles seront récompensés par divers objets de palier supérieur.



Prêt à réparer - De plus, les kits de réparation arrivent en exclusivité dans Vikendi ! Si les joueurs constatent que leur armure, leur casque ou leur véhicule ont été endommagés au cours du match, ils pourront utiliser ces nouveaux kits de réparation. Les kits de réparation pour casque et pour armure rendront ces objets comme neufs, tandis que la boîte à outils du mécanicien réparera 500 points de vie pour les véhicules et ne peut être utilisée qu'à l'intérieur du véhicule que le joueur souhaite réparer.



Multilargage pour tous - Enfin, les multilargages sont prêts à arriver dans Vikendi ! Comme pour Taego, les caisses de ravitaillement multilargages contenant, entre autres, des consommables, des armures et des armes de palier supérieur, seront aléatoirement larguées pendant un match.



Mises à jour du monde de Sanhok - Suite aux commentaires des joueurs, plusieurs ascendeurs ont été ajoutés à la grotte et aux montagnes rocheuses. Des accessoires d'ascendeurs seront également fournis aux joueurs en début de partie. Des ponts supplémentaires reliant l'île nord-ouest à l’île est (Bootcamp) et à l’île sud-ouest (Ruines) ont été ajoutés pour faciliter les déplacements sur la carte. La zone d'eau autour des Ruines a également été rendue plus profonde pour que les joueurs puissent la traverser à la nage. Enfin, un terrain sableux a été ajouté à certaines zones pour faciliter la traversée.



La victoire compte, même à l’entraînement - L'Arène a été récemment introduite aux survivants dans un patch précédent pour le mode entraînement. Désormais, les joueurs peuvent montrer leur domination sur leurs amis ou rivaux grâce aux enchaînements de victoires ! Dans l’Arène, ces derniers seront enregistrés après la mise à jour du serveur et une égalité n'influe pas sur un enchaînement de victoires.

