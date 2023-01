Pour la première fois, les FNCS proposent un nouveau format : il est maintenant possible d’y participer en duo ! Les 40 meilleurs duos qui auront obtenu le plus de points cumulés sur le tableau de classement des séries sur trois semaines se qualifieront pour la grande finale du FNCS Major 1. La grande finale de FNCS Major 1 aura lieu en mars 2023, les duos auront l’opportunité de se partager une partie de la cagnotte s’élevant à 2 millions de dollars. Le FNCS Global Championship 2023, un tournoi en LAN en personne sera organisé à Copenhague au Danemark. Les participants s’affronteront pour une part de la cagnotte s’élevant à 4 millions de dollars.

posted the 01/14/2023 at 09:33 AM by leblogdeshacka