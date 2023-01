Call of Duty : Mobile - Saison 1 : Renaissance donne aux joueurs la possibilité de gagner 50 nouveaux niveaux de récompenses du Passe de combat avec un nouveau contenu gratuit et premium, y compris des opérateurs tels que Cassius - Champion du destin et Rampage - Venimeuse, la nouvelle arme Le Dingo - L'héritage du roi singe, des Plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes, des points Call of Duty (CP), et bien plus encore qui seront lancés tout au long de la saison !



Ouvrez l'enveloppe rouge et lisez tous les détails de Call of Duty : Mobile - Saison 1 : Renaissance sur Android et iOS :



Carte mise à jour - Nuketown - Temple de l'année du lapin - Nuketown, la carte préférée des fans, revient sur le thème du Nouvel An lunaire. La même carte que les joueurs connaissent et aiment depuis des années, avec un tout nouveau look.

Nouveaux emplacements isolés du BR - Deux nouveaux emplacements sont apparus sur la carte isolée du Battle Royale. Le laboratoire d'écologie contient des serres avec des ordinateurs avec lesquels les joueurs peuvent interagir, tandis que l'usine de raffinage T-3 comporte deux "cylindres de traitement" qui créent un courant ascendant dans lequel les joueurs peuvent sauter et s'envoler pour sortir du bâtiment.

Modes MP nouveaux et mis à jour - Blizzard et grosses têtes est un mode humoristique dans lequel la tête des joueurs grossit au fur et à mesure qu'ils font des dégâts, tandis que Super Attaque des morts-vivants revient dans un mode mis à jour qui reflète le thème du Nouvel An lunaire de la saison.

Mises à jour du Nouvel An lunaire - Les enveloppes rouges sont de retour dans de nouveaux emplacements BR et contiennent de la monnaie saisonnière, tandis que le petit robot R.A.B.T. apparaît aléatoirement dans Isolated et offre aux joueurs une chance de recevoir du butin s'ils l'endommagent rapidement. Des ballons de butin peuvent également être trouvés autour de divers points d'intérêt. Les joueurs peuvent les abattre et recevoir du butin, le tout accompagné d'un feu d'artifice de célébration.

Les joueurs peuvent également s'attendre à de nombreuses mises à jour et améliorations du jeu dans Call of Duty : Mobile - Saison 1 : Renaissance, en plus de nouveaux défis saisonniers, de tirages au sort, et bien plus encore, qui sortiront dans la boutique au lancement et tout au long de la saison.

