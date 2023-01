Dans SEASON: A letter to the future, les joueurs incarnent une jeune femme d’un village reclu. Pour la première fois, elle part à l’aventure sur son vélo et se donne pour mission de garder une trace du monde avant que le cataclysme n’efface tout. SEASON est une quête, la découverte d’un nouveau monde, à la fois inconnu et étrangement familier. Sur le chemin, il faudra documenter, photographier et enregistrer la vie de cette saison tant qu’il est encore temps.







“Ce projet n’aurait pas vu le jour sans les personnes incroyables qui composent notre équipe et qui se sont données corps et âme pour la création de ce jeu. Nous leur en sommes profondément reconnaissants et nous avons hâte de transmettre aux joueurs les histoires et les souvenirs du monde de Season, alors qu’il s'éteint doucement. Il est maintenant temps de se laisser porter, et de se retrouver de l’autre côté” - Margherita Siconnino, Head Producer et Kevin Sullivan, Creative Director

SEASON: A letter to the future se dévoile avec un nouveau trailer, en attendant sa sortie toujours prévue pour la fin du mois de janvier.Un road-trip à vélo : Traversez des paysages époustouflants sur votre vélo et profitez de chaque instant. Selon que vous flâniez ou non, votre voyage durera de 6 à 12 heures. Alors ne vous pressez pas, vous savez ce que dit l’adage : l’important, ce n’est pas la destination.Un récit captivant : Découvrez un monde nouveau, à la fois inconnu et familier. Contemplez l’environnement et faites des choix difficiles qui affecteront la fin de l'histoire. Pensez aux générations futures en sélectionnant et en capturant les moments les plus importants de la saison en cours.Documentez, photographiez et enregistrez : Collectez des souvenirs, enregistrez et reconstituez les secrets du monde de SEASON dans votre journal personnalisable.Des personnages émouvants : Rencontrez des personnages variés, chacun ayant deux choses précieuses à partager avec vous : l’histoire de leur vie et un moment à partager, à l’aune de la fin de cette saison.Une bande-son immersive : Écoutez la magnifique bande-son pendant que vous voyagez à travers le monde ; la musique, intégrée dans les paysages, évolue et dérive en même temps que vous.Gâchettes adaptatives : À vélo, la résistance des gâchettes varie en fonction de votre vitesse et de la pente de la route.Retour haptique : Sentez la texture du sol changer selon la surface des différents terrains grâce au retour haptique de la manette sans fil DualSense.Tempest 3D AudioTech : Traversez et enregistrez des paysages sonores luxuriants en toute immersion et avec une grande précision.Chargement rapide : Quittez votre maison sans attendre et embarquez pour une mystérieuse aventure à vélo, grâce au chargement quasi instantané de la PS5 et de son système SSD.SEASON: A letter to the future sera disponible le 31 janvier en version digitale sur PlayStation 5 et PlayStation 4 pour 29.99€ et sur Steam et Epic Games Store pour 24.99€.