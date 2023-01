L'heure est enfin venue :

le premier jeu officiel emoji!



Prenez le volant avec jusqu'à quatre joueurs et faites la course sur 16 circuits intenses. Le générateur d'emoji unique vous donne également la possibilité de créer votre propre emoji personnel grâce à des milliers de combinaisons.



Laissez-vous inspirer par les circuits colorés avec une musique endiablée, des effets sonores amusants et bien sûr d'innombrables emoji. De superbes bonus emoji

comme poop ou rocket sont également disponibles !



emoji Kart Racer - Du fun pour toute la famille !



- produit sous licence officielle !

- un générateur d'emoji avec près de 20 000 combinaisons

- 16 circuits excitants dans quatre coupes

- Mode multijoueur de 2 à 4 joueurs

Mario Kart n'a qu'à bien se tenir, un nouveau concurrent vient d'arriver, Emoji Kart Racer, du développeur JOINDOTS GMBH.Le jeu est maintenant disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5.