Il y a bien longtemps que les jeux de skate n’ont pas été mis sur le devant de la scène et surtout dans les jeux vidéo. Tout le monde se souvient de la belle époque des Tony Hawk’s où l’on pouvait enchaîner les tricks et les 900° dans des rampes géante. Un jeu orienté arcade qui popularisa le skate. Mais aujourd’hui on va parler d’un jeu d’un tout autre style, bien plus réaliste et simulation que l’étaient ses prédécesseurs et le jeu est Session, skate sim.Le jeu est édité par Nacon et développer par crea-ture studios et le moins que l’on puisse dire, c’est que la simulation est poussée à son maximum. Ils ont voulu faire un jeu pour les passionnés de la planche est ça se voit dès les premières minutes de jeux. Pas de fioriture, on est là pour apprendre à se servir de son skate et à essayer de placer des tricks. Le jeu nous aide à nous familiariser avec le gameplay à l’aide d’un tuto bienvenue. En effet, les commandes sont un peu déroutantes, les sticks analogiques ne servent pas ici à déplacer notre personnage ni la caméra, mais à gérer ses pieds. Si l’on veut prendre de la vitesse, il faut utiliser A ou X et si l’on souhaite tourner et bien se sera avec les gâchettes (j’ai fait le jeu sur XBOX SÉRIES X). Et je dois dire que ce n’est pas facile et il va falloir plusieurs heures et beaucoup de gamelles pour assimiler les commandes et ne plus se tromper. Passer ce temps d’adaptation, il faut reconnaître que l’idée est géniale et amène un vrai plus à la simulation. On se prend à juste avancer et faire quelques figures simples juste pour voir si en orientant les pieds (les sticks) d’une autre manière, on arriverait pas à sortir une nouvelle figure. C’est prenant et c’est là où les développeurs ont réussi leur pari. Ils ont réussi à nous faire ressentir le skate juste avec la manette et à transmettre cette sensation de réalisme ou chaque mouvement doit être bien réalisé pour que ça passe. C’est vraiment pas mal et on s’acharne à essayer encore et encore pour y arriver, c’est très immersif.Passez le tuto, on peut parcourir le monde sur notre skate qui regroupe plusieurs villes des États-Unis. Les environnements sont variés et corrects graphiquement, ce qui donne une bonne visibilité en jeu et permet de voir les possibilités en termes de tricks ou de grinds. Rien de transcendant, mais c’est très propre et ça reste fluide, ce qui est largement suffisant à mon goût. Le jeu propose un mode campagne pour continuer de nous accompagner dans la découverte du gameplay et de nous donner un peu d’argent pour équiper notre skater à la boutique. Et niveau équipements il y a ce qu’il faut : la planche est entièrement personnalisable, et des marques connus du sport sont représentés (Zero, Element…) et c’est vraiment sympa. On peut également changer notre style vestimentaire et nos chaussures pour avoir un perso qui nous correspond plus. Les missions ne sont pas évidentes à réaliser et demandent pas mal de temps même si au premier abord ça paraissait simple ! Il faut s’acharner et ne rien lâcher si l’on veut aller plus loin. On est dans une simulation et le jeu nous le rappeler à chaque session. Il y a tout de même la possibilité de personnaliser son expérience en jeu, avec pas mal d’options qui peuvent simplifier la prise en main, ou à l’inverse la complexifier. Il y a pas mal d’ajustements dispo, avec quelques préréglages. Pour ma part, j’ai laissé le jeu de base, sans rien changer hormis la position de la caméra que je trouvais trop proche de la planche, mais ces options sont une bonne idée, je trouve et permets d’ajuster le jeu selon son ressenti.Pour résumé, le jeu propose une simulation ultra poussée pour les amoureux du skate. Les développeurs offrent une véritable approche au genre avec un gameplay super bien travailler et qui nous poussent à vouloir faire plus. Par contre, il faut s’acharner, et si ce n'est pas quelque chose que vous aimez, passer votre chemin. Autrement, pour les autres, il y a plus d’une centaine de missions, plusieurs environnements à parcourir avec New York, Philadelphie et San Francisco, des planches à débloquer, on peut également faire des vidéos de ses exploits, une marge de progression énorme… Bref, pas mal de chose et si vous aimez le skate et son univers.