« A ce jour, Bruce Lee est toujours une source d’inspiration pour tellement de personnes à travers le monde. » a déclaré Vincent Wang, responsable de l’édition de PUBG MOBILE, chez Tencent Games. « C’est l'une des stars les plus influentes et les plus connues du XXe siècle, et de nombreux joueurs de PUBG MOBILE sont de grands fans. Nous sommes incroyablement fiers d'honorer son héritage, en ajoutant au jeu de nombreux éléments de son look caractéristique et de sa personnalité. J'espère que ce partenariat offrira une expérience incroyable aux joueurs de PUBG MOBILE comme aux fans de Bruce Lee. »

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'annoncer notre nouveau partenariat avec PUBG MOBILE, l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde » a déclaré Dennis Chang, directeur associé de The Bruce Lee Family Company. « Alors que, à travers le monde, les communautés des jeux en ligne continuent de croître à des niveaux sans précédent, nous avons de la chance d'avoir trouvé un partenaire aussi ouvert à la collaboration que PUBG MOBILE, un jeu qui est toujours à l'avant-garde de la tendance de croissance phénoménale des jeux mobiles et qui a créé une expérience si passionnante et innovante qui résonne vraiment avec la fanbase de Bruce Lee. »

Disponible dès le 10 janvier, « L’épreuve de force martiale » arrive avec la mise à jour 2.4. PUBG MOBILE accueillera une célébration des arts martiaux sur plusieurs cartes en plus d’autres éléments spéciaux disponibles en jeu, qui reflèteront l’impact culturel unique de Bruce Lee, encore à ce jour une icône des sports de combat à nulle autre pareille. PUBG MOBILE offrira aux joueurs de nombreux moyens de s’associer à l’événement avec des objets uniques et emblématiques de Bruce Lee, allant d’ensembles de tenue à des couvre-chefs, et ainsi adopter le style emblématique de ce maître des arts martiaux.Cette collaboration ajoutera au jeu une collection unique de tenues et d'autres objets en jeu, tous disponibles pour une durée limitée. À partir du 10 janvier, le set Bruce Lee Kung Fu Soul, le set Melee Expert et le set Mr. Kung Fu offriront aux joueurs plusieurs des looks emblématiques du maître des arts martiaux. De nombreux skins cosmétiques, entre autres pour les véhicules et les parachutes, sont également disponibles, tout comme des émotes sur le thème de Bruce Lee.Enfin, les joueurs peuvent participer à l'événement Dreamrealm Apprentice du 10 au 26 janvier pour accéder à des récompenses exclusives en suivant Bruce Lee dans une série d'épreuves difficiles.