Votre périple à la Nouvelle-Orléans continue l'histoire du Touriste dans ce nouveau chapitre de The Walking Dead: Saints & Sinners. Tout en survivant aux embuscades de l'inarrêtable Homme à la hache et en repoussant les tentatives de la tour d'imposer sa domination, découvrez le lien entre les nouvelles menaces qui émergent, avant qu'il ne soit trop tard. Découvrez de nouveaux visages, lieux, armes et équipement, lors de cet affrontement ultime qui décidera du destin de la ville. Serez-vous à la hauteur ?

Le jeu The Walking Dead - Saints & Sinners Chapitre 2 : Rétribution, aura droit à sa version boîte, avec Just for Games à la distribution.The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapitre 2: Rétribution – Édition Payback contient le jeu de base, le plan de La bénédiction (Arme en or), le plan de La Boum (Fusil à pompe de Mardi Gras), l'étagère de stockage démoniaque et des cartes postales numériques à collectionner.The Walking Dead - Saints & Sinners Chapitre 2 : Rétribution sera disponible en édition physique "Payback Edition" le 25 avril 2023 sur Playstation 4 (PSVR) et Playstation 5 (PSVR2).