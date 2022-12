Pour cuisiner Born of Bread, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

- Un golem de farine émerveillé et doté d’un set de capacités étonnantes

- Un monde merveilleux rempli de mystères

- Une galerie de personnages hauts en couleur

- Une histoire loufoque

- Une pincée d'énigmes

- Des combats au tour par tour avec un soupçon de mini-jeux en temps réel

- Des graphismes 2.5D funs et colorés

- Des missions annexes (à ajouter selon vos goûts)

- Un public captif qui vous accorde des bonus lors des combats.

Pour commencer, vous aurez besoin de votre golem de farine préféré, Loaf. Amenez-le dans un pays mystique où il pourra se faire des amis et se mêler aux gens du coin. Même s'il n'a pas l'air de grand-chose, Loaf pourrait bien être le héros de cette aventure déjantée !



Incorporez une histoire d'êtres d'un autre âge qui causent des ravages dans le pays. Leurs méfaits deviendront une grande menace pour tout le monde !



Ajoutez successivement, un casting éclectique de personnages attachants, un décor illustré en 2.5D, des énigmes environnementales et des batailles hybrides au tour par tour. Assurez-vous de savoir contre quoi votre ennemi est faible ou résistant, car il vous faudra faire preuve d'intelligence et de réflexes pour déjouer la foule d'ennemis que vous croiserez dans Born of Bread.



Veillez à ce que chaque bataille soit diffusée bien en direct. Si les actions du joueur amusent suffisamment le public, il sera récompensé par des bonus. De plus, les spectateurs permanents peuvent proposer d'autres objectifs à remplir pour obtenir encore plus de récompenses.







“Born of Bread est une lettre d’amour aux RPG familiaux,” raconte le concepteur et programmeur en chef Nicolas Lamarche. “Inspiré par des titres tels que Paper Mario ou Undertale, Born of Bread crée un monde enchanteur avec des personnages attachants, des intrigues fantaisistes et des mécanismes de combat intelligentes pour une aventure emplie de nostalgie. Nous voulions que Born of Bread puisse aborder des sujets profonds comme les liens de parenté tout en restant constamment joyeux et drôle."

Le développeur canadien WildArts s’est associé à l’éditeur Dear Villagers pour concocter son nouveau jeu intitulé Born of Bread. Attendu sur PC pour l’été 2023, Born of Bread célèbre le retour des RPG classiques au style cartoonesque. Avec des personnages attachants, une histoire joyeuse et bourrée de charme, nul doute que le jeu saura séduire un large public de 6 à 99 ans.Le jeu sera disponible en 2023, sur PC.