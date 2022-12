L'histoire se déroule sur Kisejima, une petite île au milieu de l'océan. Ici, on dit que le pouvoir qui sommeille dans les esprits démoniaques locaux peut être extirpé en les défiant dans des épreuves, où d'anciens démons qui ont été vaincus par Momotaro sont convoqués au combat. Cependant, peu d'entre eux sont revenus vivants de Kisejima.



Kuuta, le protagoniste, est le seul survivant de l'armée du Roi Démon qui a affronté Momotaro au combat. Lui et Kazemaru, un esprit mystérieux qui vit sur Kisejima, font équipe pour relever des défis de toutes formes et de toutes tailles !



Kisejima n'est peut-être pas très grand, mais le graphisme coloré de KENEI DESIGN, avec ses prairies vertes éblouissantes, ses forêts imposantes et ses plaines de mégalithes flottants, offre un impact émotionnel unique, comme aucun autre jeu d'action. Son créateur solo a inventé un petit univers dans lequel chaque lieu est marqué par un attrait mémorable. ONI : Road to be the Mightiest Oni est une invitation pour les joueurs à profiter d'une expérience dans un petit monde, pour changer !

Le jeu ONI: Road to be the Mightiest Oni aura droit à une version boîte sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch avec Just for Games au développement et Red Art Games à la distribution.ONI: Road to be the Mightiest Oni sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 le 21 avril 2023.