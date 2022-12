Dragon Ball The Breakers

Un jeu d'action asymétrique en ligne dans lequel une équipe de sept citoyens ordinaires tente de survivre au Raider (un rival classique de Dragon Ball tel que Cell, Frieza et Buu), qui les traquera et évoluera au cours du jeu en une force imparable. S'évader ne sera pas si simple ! Coopérez avec les autres pendant qu'il est encore temps, mais les décisions du Raider ou des autres survivants pourraient vous obliger à y aller seul. Quel sera votre style de jeu ?

WWE 2K22

Moteur repensé. Nouveaux contrôles. Toutes les fonctionnalités que vous pouvez gérer. Faites-vous arracher des tribunes et déchaînez les plongeons, les expulsions et les finisseurs avec les superstars et légendes de la WWE les plus grandes et les plus réalistes : The Rock, Sasha Banks, Goldberg, "Stone Cold" Steve Austin, Brock Lesnar, et plus encore. WWE 2K22 - C'EST DIFFÉRENT !

Assassin’s Creed Valhalla

Il est temps de mener des raids épiques dans Assassin's Creed Valhalla , lors de son 2e week-end gratuit. Écrivez votre saga viking en incarnant Eivor, un légendaire guerrier viking, et naviguez à travers la mer du Nord glacée pour découvrir et conquérir les royaumes brisés d'Angleterre. Les guerres feront rage. Les royaumes tomberont. C'est l'âge des Vikings.

Les Free Play Days du weekend sont dévoilés et il y a du lourd, avec Assassin's Creed Valhalla, NBA 22 et Dragon Ball The Breakers.