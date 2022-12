Broken Pieces est un jeu d'action-aventure et d'enquête récompensé.



Elise et son fiancé rêvent d'une vie tranquille, plus calme, le long des paisibles côtes françaises. La ville de Saint-Exil s'avère être tout sauf idyllique dans ce thriller d'horreur psychologique.



Vous commencez le jeu seul après qu'un énorme événement paranormal ait mystérieusement laissé la ville de Saint-Exil entièrement dépeuplée.



Entourée de phénomènes dangereux dans un environnement sombre et solitaire, Elise recherche d'autres formes de vie humaine et, ce faisant, commence à percer les mystères de la région de Saint-Exil, de sa secte rituelle et du phare qui surplombe la côte.

Caractéristiques principales :



UNE ATMOSPHÈRE PROFONDE ET PALPITANTE

Explorez la région paisible de Saint-Exil à travers un récit environnemental profond et découvrez un culte obsédé par l'envoi de pécheurs en mer. Pourquoi les militaires sont-ils si obsédés par cette petite ville côtière française si tranquille ?

CONTRÔLEZ L'ENVIRONNEMENT

Résolvez des énigmes environnementales en invoquant une tempête pour faire tomber les arbres, ou en générant une tempête de neige qui peut ouvrir de nouvelles zones de la carte.

GÉREZ VOTRE TEMPS

Contrairement aux autres jeux d'aventure, se déplacer dans le village fait passer le temps. Se reposer pour récupérer de la santé fait également passer le temps. Il est important de se déplacer rapidement dans la ville car Saint-Exil devient mortel si vous restez dehors à la nuit tombée.

UN SYSTÈME DE COMBAT UNIQUE

Combattez les ennemis fantômes avec des armes et des munitions standard ou améliorées. Elise peut esquiver et possède également une amulette protectrice qui lui permet de repousser les ennemis qui s'approchent trop près.

Le jeu Broken Pieces, aura aussi sa version boîte sur PlayStation 4 et comme prévu, c'est Just for Games qui s'occupera de la version boîte chez nous.Broken Pieces sera disponible en édition physique sur Playstation 4 et Playstation 5 le 24 février 2023.