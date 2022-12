REPLACED est un jeu de plateforme d'action rétro-futuriste de science-fiction 2.5D dans lequel vous incarnez R.E.A.C.H. - une intelligence artificielle piégée dans un corps humain contre son gré. Le jeu mélange une plate-forme cinématographique, un pixel art époustouflant, un combat d'action à flux libre et une histoire dystopique profonde et engageante se déroulant dans une alternative des années 1980.

Le jeu REPLACED s'est dévoilé lors des Game AwardsREPLACED est prévu pour une sortie en 2023 et sera disponible pour jouer sur Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass pour console, Xbox Game Pass pour PC, Steam et Epic Games Store avec une version optimisée pour Xbox Series X|S .