Explorez le pittoresque village côtier français de Saint-Exil, dans ce thriller psychologique, où Elise et son fiancé Pierre ont récemment déménagé. Découvrez pourquoi tout le monde en ville a disparu et comment ce village autrefois confortable est devenu si sinistre. Cherchez le fiancé disparu d'Elise et découvrez la sombre histoire de ce village autrefois pittoresque.

"Freedom Games est ravi de faire entrer Broken Pieces dans le monde physique aux côtés de Perp Games. Il y a quelque chose de vraiment spécial à tenir votre jeu entre vos mains, et nous savons que nos clients ressentent la même chose." - Bryan Herren, directeur du marketing, Freedom Games



Nous rêvons tous d'une vie tranquille et idyllique sur la côte avec nos proches », a déclaré Rob Edwards, PDG de Perp Games. « Mais pour Elise, ce rêve s'est transformé en cauchemar. C'est un privilège pour nous chez Perp Games de nous associer à un jeu aussi profond et merveilleux et j'ai hâte que vous découvriez tous l'édition physique.

Le jeu Broken Pieces aura droit à une version boîte. Le jeu sera édité en boîte par Perp Games au UK et chez nous ce sera très probablement Just for Games, qui s'occupera de cette version boîte.