Meet Your Maker est un jeu de construction et de pillage postapocalyptique à la première personne où chaque niveau est conçu par les joueurs et pour les joueurs. Le principe du jeu consiste à créer et à infiltrer des niveaux autonomes appelés Avant-postes. Les joueurs passeront d'un rôle à l'autre en concevant des avant-postes labyrinthiques remplis de pièges et de gardes, puis en se préparant pour des combats effrénés et méthodiques en attaquant les créations des autres.



L’univers Meet Your Maker et sa jouabilité

Dans ce monde à l’agonie, les joueurs incarnent le Gardien, serviteur de la Chimère, une expérience vivante créée en dernier recours pour sauver la vie sur Terre. Ils se retrouveront dans une bataille tactique pour la ressource la plus convoitée de la planète et la clé de l’évolution de la Chimère : du Matériel Génétique pur (MatGen) dont l’obtention ne sera pas aisé. Les joueurs devront construire et fortifier des avant-postes labyrinthiques qui extraient et gardent le précieux MatGen, ou infiltrer et déjouer les créations des autres pour en récolter davantage. Chaque avant-poste dans le jeu étant construit par quelqu'un, le contenu généré par les utilisateurs est la force directrice de l’aventure.



Créer pour détruire: Les constructeurs doivent créer des Avant-postes conçus pour attirer, déjouer et éliminer les joueurs intrus. Pour ce faire, ils devront combiner un large éventail de blocs, de pièges et de gardes personnalisables tout en construisant stratégiquement leur chef-d'œuvre mortel.

Déjouer pour survivre: Les joueurs devront également faire des raids sur les Avant-postes créés par d'autres. Chaque Avant-poste mettra à l'épreuve leur courage, leur esprit et leurs réflexes en essayant d'entrer, de s'emparer du MatGen et de s'en sortir vivant. Il n'y aura jamais deux Avant-postes identiques, ce qui rend l'expérience hautement rejouable.

Coopérer et interagir: Ceux qui cherchent à jouer ensemble peuvent combiner leur créativité et construire avec un.e ami.e ou unir leurs forces pour attaquer les Avant-postes en équipe de deux.

Débloquer et améliorer: Les joueurs peuvent investir le MatGen récupéré pour enrichir leur arsenal de pièges, de gardes, d'armes, de tenues et plus encore.

« Au nom de toute l'équipe de Meet Your Maker et de moi-même, nous ne pourrions être plus heureux d'avoir la chance de partager une plateforme comme The Game Awards aux côtés des meilleurs de l'industrie. Nous sommes ravis de mettre en lumière le travail acharné de l'équipe de Behaviour Interactif au cours des dernières années, et nous ne pourrions être plus fiers de ce que nous créons. Nous sommes impatients de mettre Meet Your Maker entre les mains de nos joueurs et d'être épatés par leur créativité et leur ingéniosité lorsqu'ils construiront leurs propres Avant-postes, vivront l'émotion des pillages et s'approprieront le jeu en avril 2023, » a déclaré Ash Pannell, directeur créatif de Meet Your Maker.

Behaviour Interactif, le studio à l'origine du jeu d'horreur asymétrique Dead by Daylight, a pris part à la cérémonie des Game Awards qui s'est tenue à Los Angeles pour annoncer la date de sortie officielle de son nouveau jeu original, Meet Your Maker. Les joueurs du monde entier pourront vivre cette expérience unique de construction et de pillage à la première personne lors de sa sortie officielle le 4 avril 2023 sur Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S