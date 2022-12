D’après Richard Jolly, PDG de Splash Damage : "Quand on a grandi avec la G1 de TRANSFORMERS dans les années 80, ça laisse forcément des traces. C’est à la fois un honneur et un privilège de travailler sur une série aussi appréciée. Le public attend un nouveau jeu TRANSFORMERS sur PC et consoles depuis longtemps, et nous comptons lui proposer un jeu à la hauteur de ses attentes."

Comme l’indique Eugene Evans, directeur adjoint du développement commercial et d’octroi de licences numériques, chez Hasbro : "Les fans ont à cœur de retrouver un nouveau jeu dans l’inimitable univers TRANSFORMERS. C’est un plaisir de leur en offrir un avant-goût à l’occasion d’une soirée incontournable du jeu vidéo. Splash Damage s’est ​ déjà illustré sur plusieurs séries mythiques et a mis sa passion créative au service de TRANSFORMERS. Dans le cadre de la stratégie Hasbro Blueprint 2.0, TRANSFORMERS : REACTIVATE va frapper un grand coup auprès de la communauté TRANSFORMERS en proposant des licences de premier choix dans nombre de catégories et de plates-formes, dont le jeu vidéo."

Le jeu Transformers Reactivate se dévoile enfin après une seule affiche en guise d'annonce.TRANSFORMERS : REACTIVATE sera disponible sur PC et consoles. Avec la version bêta fermée prévue en 2023, les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant à l’adresse www.playTFR.com pour se maintenir informés.