Warstride Challenges le fast FPS survolté de Dream Powered Games et Focus Entertainment, s’offre aujourd’hui une nouvelle mise à jour gratuite bourrée de contenu. Découvrez le nouveau mode multijoueur en temps réel ainsi que le contenu inédit et les nouvelles fonctionnalités de l'éditeur de niveaux dans un trailer inédit !Warstride Challenges est disponible en Accès Anticipé sur Steam.

Cette nouvelle mise à jour ajoute un nouveau mode multijoueur pour jouer en direct à plusieurs. Pour le fun ou pour le speedrun, la communauté Warstride a désormais l’opportunité de se défier en temps réel sur un ou plusieurs niveaux d’une même compétition. Les joueurs peuvent également découvrir une toute nouvelle série d’options dans l'éditeur de niveaux. En constante évolution grâce aux retours et aux partages de la communauté, l'éditeur de niveaux ne cesse d’étendre ses fonctionnalités, avec un système de curation des maps et des éléments décoratifs. Du chemin parcouru durant l’Early Access Les précédentes mises à jour ont ajouté au total 60 niveaux, 6 niveaux bonus, 19 Big Fun Levels incluant de nouveaux pouvoirs ainsi que le grappin pour tuer ses ennemis avec style. Avec toutes les améliorations apportées à l’éditeur de niveaux, les joueurs peuvent profiter de nouveaux niveaux et partager leurs créations à la communauté. L’équipe de développement continue de travailler au quotidien pour améliorer l’expérience des joueurs en prenant en compte leurs retours avant la sortie de la version 1.0.

posted the 12/14/2022 at 07:18 AM by leblogdeshacka