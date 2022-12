Un aperçu des détails de la mise à jour 7.2 sont disponibles ci-dessous :



Nouveau contenu :

Aperçu de l'histoire : Mandalore la Vengeresse, aussi connue sous le nom de Shae Vizla, est à la recherche de la base d'opérations principale de la Mandalorienne rebelle Heta Kol. Sa chasse l'a menée à Ruhnuk, une planète inhospitalière au cœur d'une nébuleuse électrique.

Une nouvelle planète : Ruhnuk est une toute nouvelle planète sèche et aride de l'univers Star Wars que personne n'avait jamais vue auparavant, et qui comprend de nombreuses vallées de rivières traversant le paysage désertique.

Zone journalière : Le nouvel arc narratif permettra aux joueurs de venir en aide aux forces de Mandalore après la mission principale de l'histoire, et d'en savoir plus sur ce qui est important pour les Mandaloriens sous les ordres de Shae Vizla. Les joueurs aideront à traquer l'un des impitoyables partisans du Maréchal Heta Kol, alors qu'il mène des expériences secrètes.



Amélioration de l'interface et de l'expérience des joueurs :

Diverses améliorations seront apportées à l'interface et à l'expérience de jeu lors de la mise à jour 7.2, y compris la possibilité de déconstruire et de supprimer de multiples objets, l'introduction du nouveau mode daltonien, une nouvelle mini-carte pour optimiser le pathfinding et bien d'autres améliorations de l'interface et de l'expérience.



JcJ remanié et nouvelle carte :

Le JcJ remanié compte deux files d'attente, 4c4 et 8c8, ce qui permettra d'équilibrer les combats et d'accélérer le matchmaking. Les joueurs pourront désormais rejoindre la file avec un groupe de 8 et obtenir des récompenses grâce à un nouveau suivi de récompenses saisonnières. Les joueurs pourront aussi profiter de la nouvelle carte en 4c4, Ruines palatiales d'Onderon.



Mises à jour de progression de l'équipement :

Les joueurs pourront désormais obtenir de l'équipement plus puissant avec une augmentation de l'index d'objet à améliorer et une augmentation du plancher de puissance, réduisant le temps nécessaire pour que les nouveaux joueurs se mettent à niveau et participent aux activités de fin de jeu.

La mise à jour 7.2 de Star Wars: The Old Republic est maintenant disponible sur PC. Celle-ci introduit la toute nouvelle planète Star Wars, Ruhnuk, qui inclut du nouveau contenu d'histoire et une nouvelle zone journalière, un nouveau boss de monde, une multitude d'améliorations d’interface et d'expérience de jeu (dont le mode daltonien), une refonte du JcJ avec une nouvelle carte en 4c4, ainsi que quelques augmentations et modifications apportées à la progression de l'équipement.