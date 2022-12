Certaines nouvelles fonctionnalités sont détaillées dans la bande-annonce, dont :



Grottes : Situées dans les profondeurs souterraines des Royaumes, l'exploration de ces grottes conduit à une foule de découvertes mais aussi de dangers.

Deltaplane : Utilisez votre parapluie et glissez dans le ciel des Royaumes de Fae, et voyagez plus rapidement, prenez de la hauteur et évitez ou, selon les circonstances, semez les dangers qui se cachent dans les Royaumes.

Nouvelles créatures : parmi les créatures mortelles auxquelles vous serez confrontés, nous pouvons citer les Géants, les Eoten anciens et les Bound cracheurs de feu, chacun présentant un défi de taille pour tous les Realmwalkers croisant leur chemin.

Inflexion Games a partagé un nouvel aperçu de son jeu de survie en monde partagé à venir, Nightingale , aux Game Awards. Présentée en partenariat avec Intel, la dernière bande-annonce accompagne les joueurs dans le voyage du Realmwalker, montrant les motivations des joueurs à survivre les Royaumes , à faire évaluer leurs compétences et à vaincre les nombreux périls des Faewilds pour tenter de réparer ce qui reste de l'humanité.Nightingale est prévu pour une sortie en Accès Anticipé sur PC en 2023.