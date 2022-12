NBA All-World est un jeu mobile sous licence officielle mettant en scène les stars NBA les plus en vue du moment. Développé par Niantic en partenariat avec la National Basketball Association (NBA) et la National Basketball Players Association (NBPA), NBA All-World importe l'univers du basket-ball dans le monde de la réalité augmentée. Le jeu est gratuit et sera disponible sur l'App Store et Google Play.



NBA All-World est à retrouver d'ores et déjà sur les réseaux sociaux pour se préparer au lancement. Des contenus vidéos sont attendus pour offrir aux futurs joueurs un aperçu des coulisses de la création du jeu et également des informations provenant directement de l'équipe de développement. Des tutoriels pour les joueurs et d'autres contenus seront également diffusés dans les semaines à venir afin de donner aux fans les meilleurs conseils et astuces pour se lancer dans le jeu dès janvier.

L'accès anticipé du jeu NBA All-World se date pour le 17 janvier 2023 en France. Le jeu sera disponible sur mobile. Une semaine avant son lancement mondial prévu le 24 janvier 2023