Tout le monde s’unit contre le chaos dans une toute nouvelle aventure en monde ouvert où la Justice League affronte Mr. Mxyzptlk, un puissant farceur de la 5e dimension. Incarne Batman, Wonder Woman et Superman, et mesure-toi à certains des plus puissants super-vilains de l’univers DC, dont Bizarro, Starro the Conqueror, Gueule d’argile et bien d’autres, dans un combat épique pour ramener la paix à Happy Harbor.



DC’s Justice League: Chaos cosmique te laisse la liberté d’agir à ta guise lors de missions bourrées d’action, de combats acharnés et de défis corsés ! Vole au-dessus de Happy Harbor dans la peau de Superman ou élance-toi dans le ciel en Wonder Woman, à toi de choisir ! Utilise chaque super-héros pour t’aider à résoudre des énigmes, vaincre des ennemis et débloquer de super tenues et des améliorations spéciales. Joue avec des amis ou ta famille en coop locale à 2 joueurs dans le mode Instant Action et explore librement Happy Harbor, le foyer de la Justice League. Parviendras-tu à mettre un terme au chaos de Mxyzptlk et ramener la paix à Happy Harbor ?

Le jeu DC Justice League : Chaos Cosmique se dévoile enfin avec du gameplay. Le jeu sera édité par Bandai Namco chez nous et il sera disponible dès le mois de Mars de 2023.DC Justice League : Chaos cosmique sera disponible le 10 mars 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S et Steam.