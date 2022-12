Sélectionnez votre opérateur préféré et préparez-vous à une bataille interstellaire aux proportions épiques dans Call of Duty®: Mobile - Saison 11 : Ultime Frontière, la dernière saison de 2022. Cette nouvelle saison, qui débutera le 15 décembre à 01h00, comprend une foule d'opérateurs, d'armes et de contenus sur le thème de l'espace, le tout nouveau mode Guerre terrestre 2.0, la nouvelle carte Crossroads et des bonus très spéciaux sur le thème des fêtes, dont Snoop Dogg - Snoop Noël.



Call of Duty: Mobile - Saison 11 : Ultime Frontière donne aux joueurs l'opportunité de gagner 50 nouveaux niveaux de récompenses du Passe de Combat avec un nouveau contenu gratuit et premium, incluant des opérateurs tels que Sliver - Chercheuse de comètes, Mil-Sim - Astronaute, Synaptic, et Jackal - Paré de jade, de nouvelles armes comme l'EM2 - Marteau Doré ou l'AGR 556 - Munitions Martiennes, des plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes, des points COD (CP), et bien plus encore qui seront lancés tout au long de la saison !



Alors, préparez-vous pour la prochaine dimension et lisez la suite pour connaître tous les points forts de Call of Duty: Mobile - Saison 11 : Ultime Frontière qui arrive sur Android et iOS :



Guerre terrestre 2.0 - Dans le nouveau mode Guerre terrestre 2.0, les règles de base restent les mêmes, mais, se déroulant sur la nouvelle carte massive Crossraods, l'ajout du véhicule char d'assaut Bête de guerre changera le jeu à jamais.

Nouvelle carte multijoueur - La nouvelle carte Crossroads s'appuie sur la carte Crossroads Strike de la saison 10. Elle offre un environnement épique, couvert de neige et à grande échelle pour le nouveau mode Guerre terrestre 2.0, prêt pour une embuscade des forces spéciales de l'OTAN.

Événement sur le thème de Tout déchirer - Participez à un nouvel événement passionnant sur le thème des fêtes de fin d'année et recevez de nouveaux objets spéciaux, notamment un plan d'arme glacée et un skin d'opérateur épique.

Santa Snoop - Snoop Dogg revient dans Call of Duty : Mobile pour célébrer les fêtes de fin d'année dans un style ho-ho-ho. Débloquez le skin d'opérateur Snoop Noël- l'arme RUS-79U - Lumière festives et bien plus encore.

Coffre du Passe de Combat - Vous souhaitiez avoir terminé le Passe de Combat de la saison 2 de 2021 : Jour du Jugement dernier ? Utilisez le nouveau Coffre du Passe de Combat pour acheter le contenu du Passe de Combat précédent et débloquer l'accès au contenu que vous avez manqué.

Les joueurs peuvent également s'attendre à de nombreuses mises à jour et améliorations du jeu dans Call of Duty: Mobile - Saison 11 : Ultime Frontière en plus des nouveaux défis saisonniers, des tirages au sort, et bien plus encore, qui sortiront dans la boutique au lancement et tout au long de la saison.

Place aux nouveautés dans Call of Duty: Mobile, avec la saison 11 et surtout un personnage bien connu de la saga, Snoop Dog.