En plus du trailer de la nuit dernière, lors des Game Awards, Baldur's Gate 3 à dévoilé son édition collector. Avec "seulement" 25 000 exemplaires monde.À l'intérieur nous retrouverons :Le jeu au format dématérialisé (font chier!! )-Un diorama de bataille entre les flagelleurs mentaux et les Drows de 25cm de haut en PVC (maintenant c'est résine où rien)-Un Artbook à couverture rigide de 160 pages (22x28,2cm)-Un D20 en métal gravé et inspiré des dés de Baldur's Gate 3-Un porte-clés en métal en forme larve Tadpole-La carte en tissu de Faerûn-Un set de 32 autocollants-Un ensemble de feuilles de personnage d'origine inspirées de D&D-Un Booster pack Magic : The Gathering (limité aux 15 000 premières commandes)-Un certificat d'authenticitéLe tout dans une boite collector inspirée des Flagelleurs Mentaux, pour la modique somme de 259.99€.C'est de plus en plus cher les éditions collectors, bientôt ce sera uniquement réservé aux riches, si ce n'est pas déjà le cas.