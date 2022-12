After Us respecte le style unique de Piccolo Studio et propose une narration poignante combinée à des phases d'exploration et d'aventure prenantes. Gaïa doit sauter, glisser, courir et nager pour éviter les obstacles et ennemis mortels qu'elle rencontrera. En tant qu'incarnation de la vie, elle possède le pouvoir d'aider à restaurer la planète. En émettant des vagues de lumière, Gaïa peut faire pousser des plantes et dévoiler de nouveaux chemins à emprunter.



« After Us est un jeu qui parle d'héritage et d'espoir », explique Alexis Corominas, Game Director chez Piccolo Studio. « Nous avons cherché à créer une expérience de jeu prenante qui mélange narration poignante, mécaniques uniques et concepts créatifs. Nous avons hâte de voir la réaction des joueurs quand le jeu sortira au printemps prochain. »



After Us met en avant un monde fantastique ravagé par une société sans limite, dont les joueurs pourront constater les effets destructeurs à travers dix biomes différents. Ils découvriront le destin tragique de diverses créatures majestueuses : le harponnage de la dernière baleine, la mise en cage du dernier aigle ou la traque du dernier cerf, avant de ressusciter leur âme pour redonner vie au monde. Chaque nouvel environnement présente de nouveaux défis à relever pour Gaïa tout en racontant les derniers instants de ces animaux, avant leur spectaculaire renaissance.



« Une des valeurs fondatrices de Private Division est d'aider les studios à réaliser leur vision créative, et nous sommes ravis de voir Piccolo Studio poursuivre leur route après le succès d'Arise grâce à ce nouveau jeu ambitieux », souligne Michael Worosz, responsable de la stratégie chez Take-Two Interactive et directeur de Private Division. « After Us mélange magnifiquement un monde abstrait artistique, un gameplay prenant et une narration poignante qui saura parler à tous pour obtenir une expérience inoubliable que nous sommes très fiers d'éditer chez Private Division. »

Le jeu After Us de Private Division et Piccolo Studio, se dévoile avec trailer.After Us sortira dans le courant du printemps 2023 (exercice 2024 de Take-Two) sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au prix recommandé de 29,99 €.