Dans cet Action-RPG à la narration puissante et intimiste, incarnez un couple de chasseurs de fantômes redoutable, et faites face à des choix impossibles qui auront des conséquences dramatiques pour les vivants… et pour les défunts.







« Nous avions hâte de vous dévoiler Banishers, fruit de notre partenariat de longue date avec DON’T NOD » déclare John Bert, Managing Director de FOCUS ENTERTAINMENT. « Le studio possède un talent rare pour créer des univers aussi originaux qu’immersifs. Ce sont de formidables conteurs d’histoires, qui mettent la narration et l’émotion au service de gameplays efficaces et innovants, et Banishers correspond sans aucun doute à cette description. C’est un projet très ambitieux qui saura conquérir le cœur des joueurs du monde entier ».

« Je suis très fier de l’équipe talentueuse qui travaille sur ce nouvel action-RPG et ravi de compter une nouvelle fois sur le soutien privilégié et l’expérience de notre partenaire Focus Entertainment. » partage Oskar Guilbert, CEO de DON’T NOD « Nous sommes très heureux d’être présents au Game Awards pour cette annonce et espérons que ce premier teaser offre aux joueuses et joueurs un aperçu de l’expérience profonde et intense que proposera Banishers: Ghosts of New Eden. Nous sommes impatients d'en dévoiler davantage dans les mois à venir ! »

Banishers: Ghosts of New Eden se dévoile avec un trailer, lors de la cérémonie des Game Awards.