Battlefield 2042

Battlefield 2042 est un jeu de tir à la première personne qui marque le retour de la guerre totale emblématique de la franchise. Dans un futur proche transformé par le chaos, adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec l’aide de votre escouade et d’un arsenal de pointe.

Batora: Lost Haven

Explorez des planètes inconnues fascinantes et découvrez une galaxie dans laquelle le concept de morale est flou et la frontière entre le bien et le mal est poreuse. Au cours de votre expédition, apprenez à maîtriser les pouvoirs d’Avril pour perfectionner différents styles de combat et vaincre vos ennemis, résoudre des énigmes complexes et entreprendre des quêtes. Chacun de vos choix façonnera votre voyage et votre manière de mener à bien votre ultime mission : sauver votre Terre.

Rainbow Six Siege

Jusqu’au 9 décembre, découvrez l’action explosive en 5 contre 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Si vous ne connaissez pas encore ce titre doté d’une immense communauté en ligne, vous ferez l’expérience de combats tendus et tactiques où le jeu en équipe prévaut. Utilisez un arsenal toujours plus riche en gadgets et détruisez l’environnement pour assurer votre victoire. Accédez à toutes les cartes et tous les modes pour profiter de l’intégralité de l’expérience, votre progression sera conservée si vous décidez d’acheter le jeu en bénéficiant des réductions exceptionnelles proposées durant les Jours de jeu gratuit.

Les jeux du week-end pour le programme Free Play Days sont dévoilés et même disponible en téléchargement.